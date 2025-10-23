Louis Vuitton x Takashi Murakami | la collab che trasforma le borse in opere d’arte letteralmente

Quando entri ad Art Basel Paris quest’anno, la prima cosa che ti accoglie non è un quadro o un cocktail con troppo ghiaccio, ma un enorme polpo rosa fluorescente alto otto metri che domina il Grand Palais. No, non è un sogno psichedelico post-party: è la nuova creatura di Takashi Murakami, l’artista giapponese più pop e più riconoscibile del pianeta — e questa volta torna a fare squadra con Louis Vuitton. Arriva la super collab fashion + art tra Louis Vuitton x Takashi Murakami. Sì, quel Murakami. Quello dei fiori sorridenti, dei funghi color pastello e delle borse Monogram Multicolore che nel 2003 fecero impazzire tutto il fashion world (e che oggi rivivono nei vintage di TikTok come sacre reliquie Y2K). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

