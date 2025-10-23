L’Ottobre Rosa Solidarietà e speranza Tre giorni d’impegno

Un cartellone ricco e carico di importanti significati. In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno, l’oratorio All’Ombra del Campanile promuove un intero fine settimana all’insegna della solidarietà, in collaborazione con il Gruppo Fratres di Galleno-Pinete e con il sostegno del Comune di Fucecchio. Tre giorni di eventi, incontri e momenti di condivisione per raccogliere fondi a favore dell’associazione Astro onlus, impegnata da anni nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno. Si comincia venerdì alle 21.15 nella Sala Parrocchiale di Galleno, con una tombola di beneficenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "L’Ottobre Rosa". Solidarietà e speranza. Tre giorni d’impegno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ottobre Rosa Il tumore al seno, se scoperto in fase precoce, ha un’altissima probabilità di guarigione. Lo screening mammografico è gratuito, rivolto alle donne 45-74 anni e non serve l’impegnativa del medico. Scopri di più sul nostro Centro Screenin - facebook.com Vai su Facebook

LETTURE/ “La Rosa Bianca” e Navalnyi, artigiani di una speranza che cambia le vite - Sperare significa guardare lontano, tendere a ciò che non è ancora e che avvertiamo come un’esigenza inestirpabile del vivere. Segnala ilsussidiario.net

Deddy e Rosa Di Grazia, ritorno di fiamma?/ Spunta il like che riaccende la speranza - Tra gli amori nati nella scuola di Amici 20, quello che tanto ha fatto discutere una volta finito il programma ha come protagonisti Deddy e Rosa Di Grazia. Come scrive ilsussidiario.net

A Rosà una domenica di festa per i volontari della "Città della Speranza" - Un giorno di festa e di raccolta fondi con più di 700 volontari che si ritrovano per stare assieme. Scrive rainews.it