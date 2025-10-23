Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 23 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 31 (75) 20 (73) 46 (67) 71 (52) 11 (38) Cagliari: 8 (94) 48 (88) 74 (64) 31 (61) 19 (55) Firenze: 42 (104) 76 (91) 89 (66) 69 (65) 22 (52) Genova: 73 (60) 10 (54) 39 (47) 52 (46) 80 (44) Milano: 47 (74) 56 (73) 51 (70) 46 (56) 64 (55) Napoli: 33 (68) 10 (63) 59 (57) 58 (57) 36 (54) Palermo: 59 (98) 45 (74) 65 (63) 89 (56) 44 (56) Roma: 63 (90) 16 (77) 86 (62) 45 (47) 2 (45) Torino: 4 (84) 46 (76) 88 (56) 89 (55) 57 (47) Venezia: 16 (81) 49 (68) 71 (62) 30 (56) 44 (56) Nazionale: 82 (117) 59 (93) 35 (87) 73 (72) 44 (66). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

