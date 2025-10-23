L’Ottavo giorno le storie dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro alla Festa del Cinema di Roma

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre i riflettori sono tutti accesi sulle file interminabili di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, per attraversare la Porta Santa di San Pietro, “L'Ottavo giorno” è un documentario che sposta l'obiettivo puntandolo su coloro che il colonnato lo vivono ogni giorno, al punto da averlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Tv2000: Roma, presentato al Mia il docufilm "L'Ottavo giorno" con protagonisti i senzatetto - "L'Ottavo giorno" di Sabrina Varani, scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi, è il docufilm di Tv2000 e Play2000 selezionato dal Mia, il Mercato internazionale audiovisivo, nella categoria ...

