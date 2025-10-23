L’Ottavo giorno le storie dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro alla Festa del Cinema di Roma

Mentre i riflettori sono tutti accesi sulle file interminabili di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, per attraversare la Porta Santa di San Pietro, “L'Ottavo giorno” è un documentario che sposta l'obiettivo puntandolo su coloro che il colonnato lo vivono ogni giorno, al punto da averlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

‘L’Ottavo giorno’ il docufilm di #Tv2000 e #Play2000 è stato selezionato nella sezione "Proiezioni speciali" della @romacinemafest. Il #documentario di Sabrina Varani scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi sarà presentato: Oggi #23ottobre ore 15 al - X Vai su X

‘L’Ottavo giorno’ il docufilm di #Tv2000 e #Play2000 è stato selezionato nella sezione "Proiezioni speciali" della Festa del Cinema di Roma . Il #documentario di Sabrina Varani scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi sarà presentato giovedì 23 ottobre all - facebook.com Vai su Facebook

Tv2000: Roma, presentato al Mia il docufilm “L’Ottavo giorno” con protagonisti i senzatetto - “L’Ottavo giorno” di Sabrina Varani, scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi, è il docufilm di Tv2000 e Play2000 selezionato dal Mia, il Mercato internazionale audiovisivo, nella categoria ... Si legge su agensir.it