Lotta al traffico di armi e droga penne-pistola sequestrate a Napoli

Sembravano strumenti per scrivere ma erano in realtà anche armi letali le due penne-pistola, stile 007, trovate dai carabinieri a casa di uno spacciatore 27enne nel Salernitano durante una perquisizione. A scovarle sono stati i militari di Palma Campania (Napoli) nel corso di una serie di controlli finalizzati a limitare la diffusione delle armi e della droga. Nell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, i carabinieri hanno trovato il tipico kit da rapinatore: un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica che fanno compagnia a 5 proiettili veri e a 47 munizioni a salve. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lotta al traffico di armi e droga, penne-pistola sequestrate a Napoli

