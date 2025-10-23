L’ospite speciale Delegazione indiana dell’Fc Madras presente a Siena

Il Siena sta ospitando in questi giorni, e fino a domani, una delegazione dell’Fc Madras. "L’incontro – spiega il club bianconero – rientra in un percorso di crescita e apertura internazionale del club bianconero, che guarda con interesse a modelli di formazione innovativi e di respiro globale. Il Madras è una realtà d’eccellenza nel panorama calcistico indiano: una premier youth football academy con accreditamento Elite Category da parte della Federazione indiana, con una valutazione a 4 stelle. Situata a Mahabalipuram, nei pressi di Chennai (India del Sud), l’accademia unisce formazione scolastica, allenamenti ad alte prestazioni e attività ricreative in una struttura residenziale all’avanguardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

