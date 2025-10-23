Los Angeles Bruce Springsteen alla premier di Springsteen | Deliver Me From Nowhere
Bruce Springsteen alla premier a Los Angeles del film biografico di prossima uscita “ Springsteen: Deliver Me From Nowhere “. Nei panni del Boss c’è Jeremy Allen. Il film racconta un momento difficile nella carriera dell’artista. La pellicola è scritta diretta da Scott Copper, nel cast anche Jeremy Strong che interpreta il manager e produttore di lunga data Jon Landau. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Bruce Springsteen: rara performance di "Streets Of Philadelphia" - L'altra sera Bruce Springsteen ha eseguito una rara performance dal vivo della canzone "Streets Of Philadelphia" nel corso del Gala dell'Academy Museum di Los Angeles. Segnala rockol.it