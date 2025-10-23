L' oroscopo di oggi - giovedì 23 ottobre 2025

Ariete. Ecco una giornata caro Ariete che favorisce iniziativa e decisioni rapide. Sul lavoro, nuove responsabilità potrebbero richiedere coraggio e organizzazione: affrontale senza timore. Nei sentimenti, con la Luna sexy nel segno dello Scorpione sei rafforzato nella sincerità e spontaneità che possono rinsaldare il tuo legame. Una conversazione franca infatti può risolvere eventuali malintesi. La vita sociale è stimolante: amici e colleghi apprezzano la tua energia. Forma fisica che richiede attenzione allo stress: pause e attività fisica aiutano a mantenere equilibrio. Possibili piccole sorprese finanziarie o opportunità creative: valutale con entusiasmo, ma senza impulsività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

