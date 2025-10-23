L’oroscopo di domani 24 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato i consigli e i transiti astrali

Transiti astrali principali. Domani il cielo presenta alcune configurazioni significative: in primo luogo, la Mercurio formerà un aspetto di trigono con la Giove, segnalando apertura mentale, intuizioni favorevoli e capacità di guardare il quadro generale con più speranza. Inoltre, la Luna entrerà nel segno del Sagittario, amplificando il desiderio di espansione, movimento e stimolo intellettuale. Questi transiti suggeriscono che domani sarà favorevole per chi cerca nuovi orizzonti, apprendere, comunicare o osare un salto in avanti. Ora passiamo al dettaglio per ogni segno zodiacale: previsioni, consigli e "zone" da gestire con cura.

