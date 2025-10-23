L’oro blu del Medioevo di Oreste Delucca protagonista dell' incontro in biblioteca con Libri da queste parti
Sabato 25 ottobre nella Sala della Cineteca di Rimini, Oreste Delucca, tra i massimi studiosi della Rimini medievale, presenta il suo ultimo libro “Il guado. L’oro blu del Medioevo” in dialogo con la storica medievista Elisa Tosi Brandi.Il libro ricostruisce la storia del guado (Isatis tinctoria). 🔗 Leggi su Riminitoday.it
