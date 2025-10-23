Loris Stecca | Da campione del mondo a netturbino la mia vita
L'ex pugile si racconta in un docufilm e ha parlato al Corriere: "L'avversario più duro? La rabbia, Anche contro i monopattini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Loris Stecca: «Ero sul tetto del mondo, ora faccio il netturbino. L'avversario più duro? La rabbia, anche contro i monopattini» - X Vai su X
Rimini, “A Luci Spente”: al Fulgor la storia di Loris Stecca - Domani, giovedì 23 ottobre, alle 21 a Rimini arriva in anteprima sul grande schermo del Cinema Fulgor A luci ... Si legge su chiamamicitta.it
Loris Stecca: «Ero sul tetto del mondo, ora faccio il netturbino» - In un docufilm la storia dell'ex pugile e campione del mondo: dalle vette della boxe al carcere per tentato omicidio. Lo riporta msn.com
Rimini: anteprima al Fulgor per "A Luci Spente", il film su Loris Stecca - Girato in gran parte a Rimini, la città dove è iniziata la straordinaria parabola sportiva di Stecca, il documentario ripercorre la vita di un atleta simbolo degli anni ’80, passato in pochi anni dall ... Lo riporta altarimini.it