Lorde tra i protagonisti dell’estate live in Italia nel 2026

L ‘Ultrasound World Tour di Lorde continua: la popstar neozelandese che sarà in Italia il prossimo mese sarà protagonista anche dell’estate live 2026. Dopo Bologna, Lorde ritorna in Italia nell’estate 2026. L’artista che ha pubblicato il nuovo album Virgin (in vetta alla classifica britannica) è arrivato a quattro anni di distanza dal precedente Solar Power, si esibirà con l’unica tappa nella Penisola il 29 novembre all’ Unipol Arena di Bologna. La voce di Royals è stata annunciata come primo nome di Unaltrofestival per il concerto che si terrà il 23 luglio nella cornice del Parco Della Musica di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

