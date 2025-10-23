Unaltrofestival annuncia il primo nome della line up 2026: Lorde, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione, live a Milano. In seguito a un’edizione 2025 che ha consacrato definitivamente Unaltrofestival come una delle realtà musicali più importanti e riconoscibili del panorama nazionale, punto di riferimento imprescindibile per la musica live internazionale in Italia, il festival torna nel 2026 con un nuovo, attesissimo capitolo. Dopo le straordinarie performance di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack, protagonisti assoluti dell’edizione 2025, oggi annuncia il primo nome della line up 2026: Lorde, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione che si esibirà il 23 luglio 2026 al Parco Della Musica di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lorde live a Milano nell’estate 2026, è il primo nome di Unaltrofestival