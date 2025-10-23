L’ora della buonanotte diventa una scoperta | nuovi podcast dedicati ai più piccoli

“Fila a nanna. Fiabe per la buonanotte” è la novità proposta quest’anno nell’ambito del progetto Un, due, tre.Musei! di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato da Abbonamento Musei in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde: 15 podcast – ideati e pensati insieme a Fondazione TRG Teatro Ragazzi e Giovani per bambini e bambine dai 2 ai 10 anni. Il progetto è nato con l’intento di rafforzare il legame che, da sempre, Abbonamento Musei stringe con le famiglie e i più piccoli grazie al programma dedicato AM Family, attraverso il quale organizza laboratori, workshop e visite guidate dedicate ai bambini e alle bambine di tutte le età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

