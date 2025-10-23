L’opera di Piero Cattaneo negli scatti di Mario Cresci

Ecodibergamo.it

OFFICINA DELLA SCULTURA. Il Museo delle Scienze naturali «Caffi» ospita dal 23 ottobre la mostra fotografica risultato dell’esplorazione fotografica dell’atelier dello scultore scomparso nel 2003. Una narrazione su materiali, memoria e creatività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it





