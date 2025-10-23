Londra Kim Kardashian presenta la sua nuova serie tv All' s Fair
La campagna pubblicitaria di Kim Kardashian per la sua nuova serie TV “All’s Fair” continua con una tappa a Londra. Kardashian è stata raggiunta sul tappeto rosso dalla madre Kris Jenner e dalle co-protagoniste Niecy Nash-Betts, Naomi Watts, Teyana Taylor e Sarah Paulson. Il cast ha riso e posato per i fotografi prima dell’uscita della serie. Glenn Close, anche lei protagonista della serie, non era presente. “All’s Fair” debutterà il 4 novembre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Volata a Parigi per la nuova presentazione di All’s Fair, l’attesissima serie firmata Ryan Murphy di cui è protagonista, Kim Kardashian ha approfittato del suo soggiorno nella capitale francese per celebrare anche un altro traguardo importante. Ieri, infatti, la fou - facebook.com Vai su Facebook
Londra, Kim Kardashian presenta la sua nuova serie tv "All's Fair" - (LaPresse) La campagna pubblicitaria di Kim Kardashian per la sua nuova serie TV "All's Fair" continua con una tappa a Londra. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Kim Kardashian, 45 anni e zero limiti: il vestito pitonato che conquista Londra - Dopo Parigi, Kim Kardashian conquista Londra in un abito pitonato che è pura dichiarazione di forza femminile. Riporta dilei.it
Kim Kardashian e il cambio d'abito per il compleanno: festeggia con un Givenchy Couture vintage, in stile Golden Fleece - Per celebrare il suo 45esimo compleanno, Kim Kardashian sceglie il Crazy Horse di Parigi e ben due abiti d'archivio ... Segnala vogue.it