Il monumento verrà posizionato nel cuore della City in omaggio al celebre personaggio portato sullo schermo dall'attrice premio Oscar. L'iconico personaggio interpretato da Renée Zellweger, Bridget Jones, sarà onorato con una statua in bronzo che verrà posizionata a Londra, città che fa da sfondo alle avventure della protagonista dei film. Creata da Helen Fielding e interpretata da Zellweger in quattro film di successo, Bridget Jones avrà presto il suo posto riservato a Leicester Square, proprio vicino ad altre leggende della storia del cinema. La statua verrà svelata il prossimo 17 novembre, alla presenza dell'attrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Londra celebra Bridget Jones: una statua in bronzo per Renée Zellweger a Leicester Square