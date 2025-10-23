L' omicidio di Fondo Saccà convalidato dal Riesame il fermo di Gravagna
Per l'omicidio di Fondo Saccà il tribunale del Riesame ha confermato il fermo già convalidato dal Gip a carico dell'uomo arrestato dalla polizia di Stato, Maurizio Salvatore Gravagna Il 28 settembre gli agenti, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
