L’omicidio della vigilessa | Trattata come una schiava Le ha sparato per cancellarla
Non è un un pianto qualsiasi quello dei genitori di Sofia Stefani, perché è un pianto che si fa strada in aula dopo 16 udienze di fiumi di parole, foto e messaggi, uno dopo l’altro, sul rapporto tra la loro unica figlia e il suo assassino. E perché è un pianto che arriva quando l’avvocato che li assiste, Andrea Speranzoni, pronuncia le stesse parole che usarono i genitori: "Sofia è morta in un modo particolare, con un colpo sparato al volto, un colpo precisissimo che le ha distrutto il viso. Così l’ha cancellata dal mondo. Le ha cancellato l’identità. E ha distrutto la nostra vita in un pomeriggio", avevano detto i genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Parla lo psichiatra Vittorio Laviola, come consulente della difesa, in questa nuova udienza del procedimento per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024 - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio della vigilessa: "Trattata come una schiava. Le ha sparato per cancellarla" - L’avvocato della famiglia della vittima ricostruisce il rapporto con Gualandi Gli altri legali: "Il comandante della stazione filmava i rapporti sessuali in ufficio". Secondo msn.com