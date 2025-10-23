L’omaggio di Monza al cinema Una festa lunga tre giorni con i divi di ieri e domani | ecco il programma

Monza – Domani tutti al cinema, per tre giorni di festa. La maratona inizia in serata: appuntamento alle 20.30 al Capitol Anteo spazioCinema a Monza, unica sala di Monza rimasta aperta, con il NurSind Care Film Festival (NCFF), concorso internazionale di cortometraggi sul tema del “prendersi cura“, uno dei filoni centrali di questa ottava edizione. La kermesse, curata dal direttore artistico Vincenzo Raucci, culminerà con una serata condotta da Roberto Ciufoli e vedrà la partecipazione dell’attrice e regista Maria de Medeiros (Pulp Fiction), oltre alla proiezione e premiazione dei 5 corti vincitori (primo e secondo premio, oltre a 3 menzioni speciali) selezionati tra oltre 732 opere provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omaggio di Monza al cinema. Una festa lunga tre giorni con i divi di ieri e domani: ecco il programma

