L'omaggio di Ilary Blasi alla romanità | il significato della T-shirt

"Se lallero" è la scritta sulla T-shirt bianca di Ilary Blasi, un messaggio d'amore verso la sua città nonché fiera dichiarazione di "romanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

