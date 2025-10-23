L'omaggio di Ilary Blasi alla romanità | il significato della T-shirt

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se lallero" è la scritta sulla T-shirt bianca di Ilary Blasi, un messaggio d'amore verso la sua città nonché fiera dichiarazione di "romanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

omaggio ilary blasi romanit224Francesco Totti rinnega il “Sei unica” a Ilary Blasi: “Era per la curva”, ma in passato ne aveva parlato diversamente - Francesco Totti rinnega la storica frase dedicata a Ilary Blasi all’inizio della loro storia d’amore. Secondo fanpage.it

Ilary Blasi e Bastian Muller a Parigi - Sui profili di Ilary Blasi sono apparse nuove fotografie che non lasciano spazio a dubbi: la complicità con Bastian Muller è palpabile. Secondo gazzetta.it

Ilary Blasi e Bastian a Parigi, tormentone sui social: "È arrivata la proposta?" - Baci e abbracci sotto la Torre Eiffel e anche un'immancabile visita al Louvre. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Ilary Blasi Romanit224