Lollobrigida lancia Cirielli presidente | Contro di lui una coalizione che è guazzabuglio

Tempo di lettura: < 1 minuto “Edmondo Cirielli è una persona dalle grandi qualità umane e politiche e dalle grandi capacità amministrative. Dall’altra parte c’è un guazzabuglio. Ieri leggevo una intervista di Mastella che diceva che sta litigando per il posto a capotavola del centrosinistra per chi determinerà le scelte. Temo che il piatto principale sia proprio Fico, nel senso che tutto quello che i Cinquestelle hanno raccontato in questi anni è negato dalla coalizione che ha costruito”. – le parole del Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, intervenuto a Palma Campania nella presentazione della candidatura di Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

