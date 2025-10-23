Lollobrigida lancia Cirielli presidente | Contro di lui una coalizione che è guazzabuglio
Tempo di lettura: < 1 minuto “Edmondo Cirielli è una persona dalle grandi qualità umane e politiche e dalle grandi capacità amministrative. Dall’altra parte c’è un guazzabuglio. Ieri leggevo una intervista di Mastella che diceva che sta litigando per il posto a capotavola del centrosinistra per chi determinerà le scelte. Temo che il piatto principale sia proprio Fico, nel senso che tutto quello che i Cinquestelle hanno raccontato in questi anni è negato dalla coalizione che ha costruito”. – le parole del Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, intervenuto a Palma Campania nella presentazione della candidatura di Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
https://shorturl.at/2nBXQ Anche se il Ministro Lollobrigida nega, la crisi del vino c’è. E bisogna agire. Subito. Eurispes lancia l’allarme e propone soluzioni concrete: dal taglio dell’IVA al blocco dei nuovi impianti, fino a un fondo per proteggere il valore del v - facebook.com Vai su Facebook
Regionali in Campania, Cirielli scalda i motori. C'è la lista del presidente Fico: tavolo sull'ambiente - E dovrebbe finalmente arrivare il momento della definizione delle candidature del centrodestra in Campania, Veneto e Puglia. Segnala ilmattino.it