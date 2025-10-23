L’odissea dei fratelli Fariselli in scena
Al Museo della Marineria di Cesenatico domani sera, alle 20.45, andrà in scena la rappresentazione di un’odissea verso la salvezza di due fratelli romagnoli, Armando e Terzo Fariselli, i quali sapevano suonare bene ed in virtù di ciò si salvarono nella tragedia della Seconda guerra mondiale. Questa storia ha ispirato il progetto teatrale "La tregua . da lat e da l’ôv". Il titolo prende spunto da una frase, "nun a sem da lat e da l’ôv", che significa "noi siamo da latte e da uova", pronunciata spesso da Armando, il quale rivendicava la capacità dei due fratelli di sostenere qualsiasi repertorio e cavarsela in ogni situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
