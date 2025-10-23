Al Museo della Marineria di Cesenatico domani sera, alle 20.45, andrà in scena la rappresentazione di un’odissea verso la salvezza di due fratelli romagnoli, Armando e Terzo Fariselli, i quali sapevano suonare bene ed in virtù di ciò si salvarono nella tragedia della Seconda guerra mondiale. Questa storia ha ispirato il progetto teatrale "La tregua . da lat e da l’ôv". Il titolo prende spunto da una frase, "nun a sem da lat e da l’ôv", che significa "noi siamo da latte e da uova", pronunciata spesso da Armando, il quale rivendicava la capacità dei due fratelli di sostenere qualsiasi repertorio e cavarsela in ogni situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’odissea dei fratelli. Fariselli in scena