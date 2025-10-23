Lodi la provincia è più vecchia Le morti superano le nascite Dal lavoro nuove speranze
Non si ferma l’ inverno demografico nel Lodigiano. Anche per il 2024 la provincia registra un saldo naturale negativo, pari a -752 unità, con 1.520 nascite e 2.272 decessi. Un trend negativo che prosegue dal 2013 e che, come sottolinea il Rendiconto sociale 2024 della Direzione provinciale dell’Inps, ha avuto negli anni un forte impatto sul mercato del lavoro e sull’equilibrio economico-finanziario dell’istituto. A illustrare i dati sono stati Roberto Musanti, vicepresidente del comitato provinciale dell’Inps, e la direttrice Camilla Cosi che hanno parlato di "una fotografia precisa del tessuto socioeconomico della nostra provincia e dei suoi cambiamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Un importante momento di confronto tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, il Comune rivierasco ospitante di Caselle Landi e tutti i portatori d’interesse del territorio coinvolti, in cui saranno condivise insieme soluzioni e proposte per indirizzare concrete azi - facebook.com Vai su Facebook
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI Lodi - Seleziona un comune in provincia di Lodi per visualizzarne le statistiche, le farmacie di turno, i negozi aperti la domenica, gli eventi, i politici eletti, i risultati locali e gli indirizzi di ... corriere.it scrive