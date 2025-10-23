Non si ferma l’ inverno demografico nel Lodigiano. Anche per il 2024 la provincia registra un saldo naturale negativo, pari a -752 unità, con 1.520 nascite e 2.272 decessi. Un trend negativo che prosegue dal 2013 e che, come sottolinea il Rendiconto sociale 2024 della Direzione provinciale dell’Inps, ha avuto negli anni un forte impatto sul mercato del lavoro e sull’equilibrio economico-finanziario dell’istituto. A illustrare i dati sono stati Roberto Musanti, vicepresidente del comitato provinciale dell’Inps, e la direttrice Camilla Cosi che hanno parlato di "una fotografia precisa del tessuto socioeconomico della nostra provincia e dei suoi cambiamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, la provincia è più vecchia. Le morti superano le nascite. Dal lavoro nuove speranze