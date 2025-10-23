Lodi la provincia è più vecchia Le morti superano le nascite Dal lavoro nuove speranze

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma l’ inverno demografico nel Lodigiano. Anche per il 2024 la provincia registra un saldo naturale negativo, pari a -752 unità, con 1.520 nascite e 2.272 decessi. Un trend negativo che prosegue dal 2013 e che, come sottolinea il Rendiconto sociale 2024 della Direzione provinciale dell’Inps, ha avuto negli anni un forte impatto sul mercato del lavoro e sull’equilibrio economico-finanziario dell’istituto. A illustrare i dati sono stati Roberto Musanti, vicepresidente del comitato provinciale dell’Inps, e la direttrice Camilla Cosi che hanno parlato di "una fotografia precisa del tessuto socioeconomico della nostra provincia e dei suoi cambiamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lodi la provincia 232 pi249 vecchia le morti superano le nascite dal lavoro nuove speranze

© Ilgiorno.it - Lodi, la provincia è più vecchia. Le morti superano le nascite. Dal lavoro nuove speranze

Altre letture consigliate

I COMUNI DELLA PROVINCIA DI Lodi - Seleziona un comune in provincia di Lodi per visualizzarne le statistiche, le farmacie di turno, i negozi aperti la domenica, gli eventi, i politici eletti, i risultati locali e gli indirizzi di ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lodi Provincia 232 Pi249