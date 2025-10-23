Locatelli il problema della Juve? Paolo Rossi non ci sta e propone un’analisi alternativa dopo il Real – VIDEO
Locatelli il problema della Juve? Paolo Rossi non ci sta e propone un’analisi alternativa dopo il Real. Le parole del giornalista di .com. La storia Instagram di Manuel Locatelli nelle ore antecedenti a Real Madrid Juve hanno irritato molti tifosi bianconeri che si sono successivamente accaniti nelle critiche verso il capitano bianconero anche dopo il match, in cui il centrocampista è soltanto subentrato nella ripresa. L’ex Sassuolo durante ‘ Ma che partita hai visto? ‘ è stato persino additato di essere il principale problema di questa squadra. Il nostro giornalista Paolo Rossi non ci sta e replica così: «Semmai discutiamo se la Juve è meglio senza Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sono il primo a criticare Locatelli, giocatore di una mediocrità che mette angoscia e tristezza. Però dalla storia che ha messo non ci vedo nulla di strano. E lui con la fascia da capitano quindi? Il problema è di chi l’ha comprato e di chi gliela data quella cazzo di - X Vai su X
"Tudor? Il problema è la qualità dei giocatori, bisogna avere il coraggio di dirlo. Questa è una Juve che non ha possibilità di ambire ad altro che ad arrivare tra le prime quattro. Ha solo Locatelli in regia, possiamo chiedergli di fare 60 partite? Se esce, c’è Koop - facebook.com Vai su Facebook
