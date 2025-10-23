Locatelli il problema della Juve? Paolo Rossi non ci sta e propone un’analisi alternativa dopo il Real. Le parole del giornalista di .com. La storia Instagram di Manuel Locatelli nelle ore antecedenti a Real Madrid Juve hanno irritato molti tifosi bianconeri che si sono successivamente accaniti nelle critiche verso il capitano bianconero anche dopo il match, in cui il centrocampista è soltanto subentrato nella ripresa. L’ex Sassuolo durante ‘ Ma che partita hai visto? ‘ è stato persino additato di essere il principale problema di questa squadra. Il nostro giornalista Paolo Rossi non ci sta e replica così: «Semmai discutiamo se la Juve è meglio senza Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli il problema della Juve? Paolo Rossi non ci sta e propone un’analisi alternativa dopo il Real – VIDEO