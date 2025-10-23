Localizzare e trovare la posizione di Smartphone o PC

Localizzare un dispositivo elettronico come un PC o uno smartphone è relativamente semplice, specie se è il dispositivo in questione è di nostra proprietà e desideriamo conoscere in tempo reale la sua posizione ovunque si trovi. Se invece vogliamo localizzare un altro dispositivo o sorvegliare una persona a noi cara (con il suo consenso), possiamo farlo con alcuni programmi e app pesanti per il controllo parentale. La necessità di sapere dove si trova un cellulare o un PC può nascere da scenari diversi. Un telefono dimenticato in un bar, un laptop lasciato in ufficio o il bisogno di monitorare il dispositivo di un minore per sicurezza. 🔗 Leggi su Navigaweb.net