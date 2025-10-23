Locali vuoti e inoccupati il Comune lancia ' Affittami' | 250mila euro per la nascita di nuovi negozi

Ferraratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ferrara lancia il progetto 'Affittami', iniziativa volta a incentivare la riapertura dei locali commerciali sfitti o inoccupati nel centro storico e a sostenere la nascita di nuove attività economiche e imprenditoriali.

