Locali vuoti e inoccupati il Comune lancia ' Affittami' | 250mila euro per la nascita di nuovi negozi
Il Comune di Ferrara lancia il progetto 'Affittami', iniziativa volta a incentivare la riapertura dei locali commerciali sfitti o inoccupati nel centro storico e a sostenere la nascita di nuove attività economiche e imprenditoriali.
Tre giorni di #autobus vuoti in diverse città italiane per alcuni #scioperi locali dei #mezzipubblici. Tutte le info e gli orari
Castellabate, via libera alla riqualificazione di spazi vuoti da trasformare in locali comunali https://salernotoday.it/cronaca/castellabate-progetto-locali-comunali-10-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/14083385603429
Milano, sconti contro il caro affitti a terzo settore e giovani imprese: 14 bandi del Comune per recuperare spazi vuoti sotto i palazzi popolari - Operazione «agopuntura» contro il caro affitti: recuperare gli spazi vuoti ai piani terra delle case popolari, dandoli poi in locazione a canone ridotto a giovani imprese ed enti del terzo settore.
Locali del Comune in concessione alle associazioni - Un nuovo capitolo di vita per cinque locali che si trovano nell'ex "Casa del Leggere e dello Scrivere", di proprietà comunale, nel centro storico di Chiusi.