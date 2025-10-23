L’obesità? Per il 66% è una malattia mentre il 46,7% la collega a svantaggio socio-economico
Circa il 74% delle persone si considera informato sul tema dell’obesità. Ma la consapevolezza, spesso, si ferma a un livello superficiale. Meno di un cittadino su cinque afferma di essere molto informato. Il resto si colloca in una zona grigia: una conoscenza generica, a tratti frammentaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
