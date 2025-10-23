Lobati Forza Italia contro il taglio dei fondi alla M4 | È un’infrastruttura strategica per la città e per tutta la Lombardia
Forza Italia esprime forte preoccupazione per il possibile taglio di 15 milioni di euro destinati alla linea M4 della metropolitana di Milano, voce inserita nelle tabelle allegate alla manovra economica del Governo. “Siamo profondamente preoccupati per il possibile taglio di 15 milioni di euro destinati alla linea M4 di Milano, riportato nelle tabelle allegate alla Manovra economica del Governo. La metropolitana M4 rappresenta infatti un’infrastruttura fondamentale non solo per Milano, ma per l’intero sistema della mobilità lombarda – dichiara Jonathan Lobati, presidente della Commissione Infrastrutture della Regione Lombardia –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Oggi, con il collega Jonathan Lobati, ho ricevuto il Vicepresidente di “Corro col Guanto”, l’associazione che promuove il rispetto dell’ambiente durante le maratone, invitando i corridori a non gettare a terra bottigliette e integratori. Un’iniziativa che condivido pi - facebook.com Vai su Facebook
Lobati (Forza Italia) contro il taglio dei fondi alla M4: “È un’infrastruttura strategica per la città e per tutta la Lombardia” - Il presidente della Commissione Infrastrutture della Regione Lombardia critica l’ipotesi di riduzione dei fondi prevista nella manovra economica ... Come scrive bergamonews.it
Virus sinciziale, centrodestra diviso. Lobati (FI) accusa: “Posizioni no vax da Lega e FdI” - Centrodestra lombardo spaccato sulla mozione di Forza Italia attraverso la quale gli azzurri chiedevano l’estensione a livello nazionale della campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio ... Riporta bergamonews.it
In Lombardia Forza Italia propone l’obbligo di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale. Ma il centrodestra si spacca - Bocciato il punto della mozione di FI in Consiglio regionale che chiedeva alla Regione di attivarsi per introdurre l’obbligo di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale per i neonati e ... Riporta quotidianosanita.it