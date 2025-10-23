Lo studente reggino Caccamo nominato Alfiere del Lavoro 2025

“Alfredo Caccamo, già studente della V O del nostro liceo, diplomato nella sessione estiva della maturità 2025, riceverà domani al Quirinale, il prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro, direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Ad annunciarlo la dirigente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

