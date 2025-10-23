lo storico ristorante ines donato alla fondazione

di Tiziana Petrelli Un luogo caro a generazioni di fanesi, dove per decenni si sono celebrate feste, incontri e ricordi, si prepara a una nuova vita. Lo storico Ristorante Ines di Fenile, in via Girardengo 2, è stato donato alla Fondazione Carifano da Marziana Orazietti, in memoria della madre Ines Gambini, storica titolare dell’attività, scomparsa il 18 maggio 2023 all’età di 94 anni. Ines aveva aperto il ristorante nel 1964, trasformandolo nel tempo in un punto di riferimento per tutta la comunità fanese. Per oltre quarant’anni, fino al 2007, ha accolto famiglie, cerimonie e generazioni di clienti con la sua ospitalità gentile e instancabile dedizione al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

