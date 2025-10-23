Lo stop di Trump all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele

Israele ha sospeso ogni iniziativa sull’annessione della Cisgiordania dopo le pressioni arrivate da Washington. Il premier Benyamin Netanyahu ha dato istruzioni al governo di non portare avanti i progetti di legge, in attesa di nuove indicazioni. La decisione segue il monito dell’amministrazione statunitense dopo il voto preliminare alla Knesset. Donald Trump, intervistato dal Time, ha chiarito la sua posizione: Israele non procederà con l’annessione «perché ho dato la mia parola ai paesi arabi». Il presidente ha avvertito che un simile passo «farebbe perdere tutto il sostegno degli Stati Uniti» allo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo stop di Trump all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele

