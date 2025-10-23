I primi freddi coincidono con il trittico più caldo di questo avvio di stagione. Il Modena si è guadagnato, per ora, lo status di capolista con merito e rispetto, vedere per credere il modo con il quale il Palermo (senza ombra di dubbio la più attiva sul mercato estivo) è sceso in campo nel secondo tempo del ’Barbera’: abbassando il baricentro, un po’ spaventato e più preoccupato di chiudersi che non di articolare azioni offensive. Ecco, di questo passo i canarini ne potrebbero affrontare diversi di momenti del genere, anche domani sera al cospetto di un Empoli che Alessio Dionisi deve ancora scoprire e modellare a suo piacimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo stadio Braglia spinge la capolista. Anche con l'Empoli grandi numeri