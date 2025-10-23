Lo spin-off Io sono Rosa Ricci è molto diverso da Mare Fuori dice il produttore Roberto Sessa

C i siamo. Io sono Rosa Ricci, prequel della serie Mare fuori, sta per arrivare al cinema (dal 30 ottobre). I fan, prima che nelle sale, si sono fiondati all’Auditorium Parco della Musica, dove il film di Lyda Patitucci con Maria Esposito è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le prime immagini di “Io sono Rosa Ricci”, attesissimo prequel di “Mare Fuori” X Leggi anche › Maria Esposito torna a dire “Io sono Rosa Ricci”. Quando esce il film prequel di “Mare fuori”? Il pubblico conoscerà Rosa Ricci prima di entrare nell’Istituto Minorile di Napoli, prigioniera di un narcotrafficante che vuole mettere le mani sugli affari di Don Salvatore, padre di Rosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo spin-off “Io sono Rosa Ricci” è molto diverso da Mare Fuori, dice il produttore Roberto Sessa

