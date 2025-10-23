Lo spettacolo delle auto d’epoca è pronto a scendere in pista a Misano World Circuit

23 ott 2025

per il Misano Aci Historic Racing Weekend. Protagoniste saranno le vetture storiche che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport. Tre giorni di gare, spettacolo e fascino d’altri tempi ai quali il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

