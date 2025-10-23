Lo sfogo di Barbara D' Urso | La giuria vuole da me il trash? Mi attacco al lampadario e gli tolgo i pantaloni

Milleunadonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo si sapeva ben prima dell'inizio di "Ballando con le stelle": questa edizione con la partecipazione di una conduttrice della levatura di Barbara D'Urso sarebbe stata fortemente influenzata dalla sua presenza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

lo sfogo di barbara d urso la giuria vuole da me il trash mi attacco al lampadario e gli tolgo i pantaloni

© Milleunadonna.it - Lo sfogo di Barbara D'Urso: "La giuria vuole da me il trash? Mi attacco al lampadario e gli tolgo i pantaloni"

Leggi anche questi approfondimenti

sfogo barbara d ursoBallando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me" - Barbara D'Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, si è lasciata andare a un duro sfogo, rivelando di non comprendere l'astio della giuria nei suoi confronti. Si legge su msn.com

sfogo barbara d urso«Barbara D’Urso trash? Facevo quello che mi chiedevano» Lo sfogo della conduttrice contro Selvaggia Lucarelli a Ballando - La sfida a Ballando con le Stelle entra nel vivo, ma non tra i concorrenti stessi, bensì contro la giuria. Secondo msn.com

sfogo barbara d ursoLo sfogo di Barbara D’Urso: “Non so cosa voglia la giuria da me, facevo trash perché me lo chiedevano” - Barbara D'Urso, figura di spicco nel programma Ballando con le stelle, ha recentemente manifestato le sue perplessità riguardo alle aspettative della giuria. Riporta controcopertina.com

Cerca Video su questo argomento: Sfogo Barbara D Urso