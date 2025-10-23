Lo sfogo di Barbara D' Urso | La giuria vuole da me il trash? Mi attacco al lampadario e gli tolgo i pantaloni

Lo si sapeva ben prima dell'inizio di "Ballando con le stelle": questa edizione con la partecipazione di una conduttrice della levatura di Barbara D'Urso sarebbe stata fortemente influenzata dalla sua presenza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Lo sfogo di Barbara D'Urso: "La giuria vuole da me il trash? Mi attacco al lampadario e gli tolgo i pantaloni"

Leggi anche questi approfondimenti

"Io trash? Lo facevo perché mi chiedevano di farlo" Lo sfogo di Barbara D'Urso >> https://buff.ly/4zAcanh - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me" - Barbara D'Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, si è lasciata andare a un duro sfogo, rivelando di non comprendere l'astio della giuria nei suoi confronti. Si legge su msn.com

«Barbara D’Urso trash? Facevo quello che mi chiedevano» Lo sfogo della conduttrice contro Selvaggia Lucarelli a Ballando - La sfida a Ballando con le Stelle entra nel vivo, ma non tra i concorrenti stessi, bensì contro la giuria. Secondo msn.com

Lo sfogo di Barbara D’Urso: “Non so cosa voglia la giuria da me, facevo trash perché me lo chiedevano” - Barbara D'Urso, figura di spicco nel programma Ballando con le stelle, ha recentemente manifestato le sue perplessità riguardo alle aspettative della giuria. Riporta controcopertina.com