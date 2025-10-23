Lo sfogo di Barbara D' Urso | La giuria vuole da me il trash? E lancia il Barbara D' Urso Show

Lo si sapeva ben prima dell'inizio di "Ballando con le stelle": questa edizione con la partecipazione di una conduttrice della levatura di Barbara D'Urso sarebbe stata fortemente influenzata dalla sua presenza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Lo sfogo di Barbara D'Urso: "La giuria vuole da me il trash?". E lancia il "Barbara D'Urso Show"

