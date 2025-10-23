Lo sfogo di Al Bano | Sanremo? Non ci andrò mai più Cosa è successo

Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, eppure si è già cominciato a parlarne; c'è fermento e trepidazione, ma non da parte di tutti. Al Bano, ad esempio, ha definitivamente chiuso la porta alla kermesse, decidendo di non salire più sul palco, e per delle ragioni molto chiare. Intervistato da Oggi, Albano Carrisi si racconta, spiegando qual è stata la sua esperienza con il Festival. A quanto pare alla base del suo rifiuto ci sarebbero state delle scorrettezze nei suoi confronti, almeno a suo dire. " Non sono io che ho cancellato Sanremo, è Sanremo che ha cancellato me ", ha dichiarato, parlando molto duramente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo sfogo di Al Bano: "Sanremo? Non ci andrò mai più". Cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

"Tante cose MONTATE in modo spudorato, i napoletani non vanno presi per il c**o" Il duro sfogo di Antonio Conte dopo PSV-Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfogo di Al Bano: "Sanremo? Non ci andrò mai più". Cosa è successo - Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, eppure si è già cominciato a parlarne; c'è fermento e trepidazione, ma non da parte di tutti. Da msn.com

Al Bano a 'La volta buona': "Pippo Baudo era il vero Sanremo, non voglio più tornarci" - Ai microfoni de 'La volta buona' il cantautore italiano ha ammesso che non intende più partecipare al Festival di Sanremo, spiegando che con la scomparsa di Pippo Baudo si è ... Scrive adnkronos.com