Lo scontrino le celle telefoniche e il testimone | cosa non torna nel caso di Garlasco

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 è tornato prepotentemente alla ribalta in queste ultime ore nel caso di Garlasco a fronte di un presunto testimone che, documenti alla mano, si sarebbe presentato ai Carabinieri di via della Moscova a Milano sostenendo che quel ticket non sia di Andrea Sempio. I militari che hanno raccolto questa testimonianza la ritengono credibile e attendibile, al punto che gli atti sono stati già trasmessi alla procura di Pavia per avviare gli accertamenti di rito. Quello scontrino è stato consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008, un anno dopo l'uccisione di Chiara Poggi, e proverebbe che quella mattina, nei pressi dell'arco temporale in cui è stata uccisa la vittima, Sempio sarebbe stato a Vigevano.

