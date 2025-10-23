Lo scontrino le celle telefoniche e il testimone | cosa non torna nel caso di Garlasco

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 è tornato prepotentemente alla ribalta in queste ultime ore nel caso di Garlasco a fronte di un presunto testimone che, documenti alla mano, si sarebbe presentato ai Carabinieri di via della Moscova a Milano sostenendo che quel ticket non sia di Andrea Sempio. I militari che hanno raccolto questa testimonianza la ritengono credibile e attendibile, al punto che gli atti sono stati già trasmessi alla procura di Pavia per avviare gli accertamenti di rito. Quello scontrino è stato consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008, un anno dopo l'uccisione di Chiara Poggi, e proverebbe che quella mattina, nei pressi dell'arco temporale in cui è stata uccisa la vittima, Sempio sarebbe stato a Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lo scontrino le celle telefoniche e il testimone cosa non torna nel caso di garlasco

© Ilgiornale.it - Lo scontrino, le celle telefoniche e il testimone: cosa non torna nel caso di Garlasco

Altri contenuti sullo stesso argomento

scontrino celle telefoniche testimoneGarlasco, non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino. Cosa rivelano le celle telefoniche - Il ticket del parcheggio, usato da Andrea Sempio come alibi da 18 anni a questa parte, continua a tenere banco nel caso di Garlasco. Segnala iltempo.it

scontrino celle telefoniche testimoneAlibi dello scontrino di Andrea Sempio diventa un caso, i dubbi di Fabrizio Gallo avvocato di Lovati - L'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, smonta la validità dello scontrino di Andrea Sempio: "Non c'è un riscontro", cosa intende ... Da virgilio.it

scontrino celle telefoniche testimoneGarlasco, giallo sull’alibi. Sempio contro il testimone: «Quello scontrino è mio» - Che ascoltata nei giorni scorsi come testimone ha ribadito ciò su cui gli investigatori, nella nuova inchiesta sulla morte ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scontrino Celle Telefoniche Testimone