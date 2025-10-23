Lo scontrino diventa un boomerang | colpo di grazia all’alibi di Sempio

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colpo di grazia sull’alibi di Andrea Sempio arriva da una persona vicina alla sua famiglia. Un supertestimone, la cui attendibilità è reputata da chi indaga “granitica” e che nei giorni scorsi si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Milano, dopo oltre 17 anni da quel 4 ottobre 2008, quando il ragazzo fornì lo scontrino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

lo scontrino diventa un boomerang colpo di grazia all8217alibi di sempio

© Lidentita.it - Lo scontrino diventa un boomerang: colpo di grazia all’alibi di Sempio

News recenti che potrebbero piacerti

scontrino diventa boomerang colpo«Lo scontrino di Vigevano? È falso»: Lovati smonta l'alibi di Sempio, il primo colpo (indiretto) dell'avvocato dopo il licenziamento - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva sogni, l'avvocato ... Si legge su msn.com

Garlasco, il testimone che ha smontato l'alibi dello scontrino di Andrea Sempio potrebbe essere un familiare - Fabrizio Gallo, legale di Lovati, ex avvocato di Sempio, ha rivelato che il testimone sullo scontrino di Vigevano potrebbe essere un familiare. Lo riporta virgilio.it

scontrino diventa boomerang colpoLovati smonta l'alibi di Sempio, il primo colpo (indiretto) dopo il licenziamento: «Lo scontrino di Vigevano? È falso» - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva sogni, l'avvocato ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontrino Diventa Boomerang Colpo