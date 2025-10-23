Il colpo di grazia sull’alibi di Andrea Sempio arriva da una persona vicina alla sua famiglia. Un supertestimone, la cui attendibilità è reputata da chi indaga “granitica” e che nei giorni scorsi si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Milano, dopo oltre 17 anni da quel 4 ottobre 2008, quando il ragazzo fornì lo scontrino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Lo scontrino diventa un boomerang: colpo di grazia all’alibi di Sempio