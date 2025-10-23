Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione ma bastava un avviso per evitare lo spettacolo indecoroso

Gent.ma redazione, come trascritto in titolo, lo scrivente, come comune cittadino di questo Comune si sente in dovere di fare una considerazione sullo sciopero - quindi la non raccolta di plastica venerdì 17 ottobre - che ha coinvolto i dipendenti della ditta che si occupa della raccolta rifiuti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

SCIOPERO IGIENE AMBIENTALE! Scioperiamo perché Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le centrali cooperative continuano a rifiutare il rinnovo del Ccnl e provano persino a restringere il diritto di sciopero. Siamo lavoratrici e lavoratori e - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero è un diritto, il rispetto delle regole è un dovere. Il diritto deve camminare insieme al rispetto delle regole: organizzazione, sicurezza e responsabilità non sono optional, sono doveri. Diritti sì, disagi e devastazioni no. - X Vai su X

Salvini: “Sciopero illegittimo, i lavoratori rischiano sanzioni”. Ma è falso. Landini: “Minaccia cittadini perbene che esercitano un diritto” - Il ministro parla di rischi per i lavoratori, ma senza precettazione non possono essere sanzionati: è scontro con il leader della Cgil ... Da ilfattoquotidiano.it

Sciopero generale per Gaza e Flotilla, scontro tra Landini e Salvini - "Nella mia vita non avevo mai visto un rappresentante dello Stato minacciare i suoi cittadini se esercitano un diritto sancito dalla costituzione, il diritto di sciopero. Si legge su rainews.it

Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: "Lo paghi lui" - non è normale che per garantire un diritto allo sciopero oggi ci siano decine di migliaia di poliziotti pronti a difendere con manganelli i cittadini. Da adnkronos.com