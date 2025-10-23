Lo scandalo scommesse travolge l' Nba | chi sono gli arrestati e cosa centra la mafia di New York

Lo scandalo delle scommesse illegali scuote il mondo dell' Nba, che ha appena dato il via alla nuova stagione. La guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, e Chauncey Billups, ex stella NBA e allenatore dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati giovedì in relazione a un'indagine federale sul gioco d'azzardo, hanno riferito due alti funzionari delle forze dell'ordine a NBC News. Rozier, che si è unito agli Heat nel 2024 dagli Charlotte Hornets, è stato arrestato giovedì mattina a Orlando, in Florida. Non è ancora chiaro dove sia stato arrestato Billups, ma i Trail Blazers hanno giocato a Portland ieri sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

