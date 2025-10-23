Lo psicodramma dell’ambiente Napoli dopo Eindhoven siamo al livello de le stagioni non sono più quelle di una volta

Lo psicodramma dell’ambiente Napoli dopo Eindhoven, siamo al livello delle stagioni non sono più quelle di una volta DIMENTICARE EINDHOVEN Certamente, è stata un brutta sconfitta. Certamente, difficilmente la dimenticheremo. Certamente, nessuno se l’aspettava di queste proporzioni. Ciò premesso, a partire dal triplice fischio dell’arbitro che decretava la fine della partita, abbiamo assistito, sui social e sui media locali e nazionali, al tossico florilegio di analisi catastrofiche, di non richiesti consigli sul come uscire dalla crisi, di “io l’avevo detto”, di “siamo sull’orlo del baratro”. Per non parlare poi delle perentorie richieste di aperture di processi indiziari per individuare e punire i responsabili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

