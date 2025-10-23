Livorno il Coni resta in città ma trasloca da via Piemonte | ipotesi nuova sede ad Ardenza
Due partite, entrambe aperte, ma diversamente indirizzate. La prima, quella con maggior possibilità di successo: dare una nuova casa al Coni provinciale - e alle molte Federazioni ospitate - dopo il disimpegno di Sport e Salute in via Piemonte per l'affitto (circa 50mila euro all'anno) dei locali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
