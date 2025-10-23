CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ormai praticamente certo che il match tra Sinner e Cobolli inizierà in netto ritardo. Sta iniziando ora il terzo set tra Berrettini e Norrie: siamo già a 2 ore e 40? di partita. A seguire Medvedev-Moutet e Arnaldi-Zverev. Solo dopo toccherà al derby. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Flavio Coboll i, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: ritardo praticamente certo, il programma lievita