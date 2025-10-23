LIVE Sinner-Cobolli ATP Vienna 2025 in DIRETTA | primo derby tra i due azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Flavio Coboll i, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo in Austria: dopo la netta vittoria all’esordio l’azzurro sarà protagonista di un derby italiano per un posto nei quarti di finale. Nella sfida di primo turno contro Daniel Altmaier, Sinner ha dominato in lungo ed in largo vincendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti di gioco. L’altoatesino ha fatto parlare il tennis dopo le tante polemiche degli ultimi giorni per l’assenza alle Finals di Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
