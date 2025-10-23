LIVE Sinner-Cobolli ATP Vienna 2025 in DIRETTA | pochi mintui all’inizio del derby
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Nella sfida di primo turno contro Daniel Altmaier, Sinner ha dominato in lungo ed in largo vincendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti di gioco. L’altoatesino ha fatto parlare il tennis dopo le tante polemiche degli ultimi giorni per l’assenza alle Finals di Davis a Bologna. A Vienna tennista italiano ha ripreso da dove aveva lasciato a Riyadh: la scorsa settimana l’azzurro ha trionfato al Six Kings Slam battendo Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. 19.56 Tra pochi minuti entreranno in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli. I due azzurri si contendono un posto nei quarti di finale dove li attende Alexander Bublik, giustiziere quest’oggi di Francisco Cerundolo per 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
