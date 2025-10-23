CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Nella sfida di primo turno contro Daniel Altmaier, Sinner ha dominato in lungo ed in largo vincendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti di gioco. L’altoatesino ha fatto parlare il tennis dopo le tante polemiche degli ultimi giorni per l’assenza alle Finals di Davis a Bologna. A Vienna tennista italiano ha ripreso da dove aveva lasciato a Riyadh: la scorsa settimana l’azzurro ha trionfato al Six Kings Slam battendo Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. 19.56 Tra pochi minuti entreranno in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli. I due azzurri si contendono un posto nei quarti di finale dove li attende Alexander Bublik, giustiziere quest’oggi di Francisco Cerundolo per 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: pochi mintui all'inizio del derby