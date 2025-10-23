LIVE Sinner-Cobolli ATP Vienna 2025 in DIRETTA | inizio in ritardo Berrettini chiude la sfida dopo oltre 3 ore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Dopo 3 ore e 18 minuti di partita Berrettini si è portato a casa il successo contro il britannico Norrie col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Si compone così il primo quarto di finale, vista la sfida contro Alex de Minaur. Ora scenderà in campo sul Centrale Daniil Medvedev e Corentin Moutet. 14.43 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ormai praticamente certo che il match tra Sinner e Cobolli inizierà in netto ritardo. Sta iniziando ora il terzo set tra Berrettini e Norrie: siamo già a 2 ore e 40? di partita. A seguire Medvedev-Moutet e Arnaldi-Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: inizio in ritardo, Berrettini chiude la sfida dopo oltre 3 ore!

Altre letture consigliate

Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, Vienna: super giovedì con 5 italiani in campo e il derby Sinner-Cobolli. Dove vederli in tv - X Vai su X

Sinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna - Gli ottavi di finale del torneo austriaco si tingono di azzurro: sarà derby - Scrive tuttosport.com

LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: ritardo praticamente certo, il programma lievita - E' ormai praticamente certo che il match tra Sinner e Cobolli inizierà in ... Secondo oasport.it

Sinner – Cobolli: orario, data e dove vedere il secondo turno dell’ATP di Vienna! - Cobolli, dove vedere il secondo turno dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it scrive