CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05 Coutet batte Medevdev 7-6,6-4 in due ore e sedici minuti di gioco. A breve in campo Matteo Arnaldi ed Alexander Zverev, poi toccherà a Sinner e Cobolli 17.21 Si va per le lunghe.Medvedev ha perso il primo set con Moutet per 7-6 ed è 1-1 nel secondo. Al termine toccherà ad Arnaldi-Zverev, poi Sinner-Cobolli. 15.31 Dopo 3 ore e 18 minuti di partita Berrettini si è portato a casa il successo contro il britannico Norrie col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Si compone così il primo quarto di finale, vista la sfida contro Alex de Minaur. Ora scenderà in campo sul Centrale Daniil Medvedev e Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: inizia il match che precede il derby