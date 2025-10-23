LIVE Sinner-Cobolli ATP Vienna 2025 in DIRETTA | cresce il ritardo si giocherà in serata

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Si va per le lunghe.Medvedev ha perso il primo set con Moutet per 7-6 ed è 1-1 nel secondo. Al termine toccherà ad Arnaldi-Zverev, poi Sinner-Cobolli. 15.31 Dopo 3 ore e 18 minuti di partita Berrettini si è portato a casa il successo contro il britannico Norrie col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Si compone così il primo quarto di finale, vista la sfida contro Alex de Minaur. Ora scenderà in campo sul Centrale Daniil Medvedev e Corentin Moutet. 14.43 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ormai praticamente certo che il match tra Sinner e Cobolli inizierà in netto ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner cobolli atp vienna 2025 in diretta cresce il ritardo si giocher224 in serata

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: cresce il ritardo, si giocherà in serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

live sinner cobolli atpLIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: cresce il ritardo, si giocherà in serata - Medvedev ha perso il primo set con Moutet per 7- Riporta oasport.it

live sinner cobolli atpSinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna - Gli ottavi di finale del torneo austriaco si tingono di azzurro: sarà derby - Lo riporta tuttosport.com

LIVE Sinner, alle 17.30 derby azzurro con Cobolli per i quarti di Vienna - Dopo il successo sprint su Altmaier al primo turno del torneo di Vienna, Jannik Sinner torna in campo per il derby contro Flavio Cobolli. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Cobolli Atp